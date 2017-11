Samstag, 04 November 2017 | 44.308

Wenn die Physikerin 'Ihre' Politik macht ... ...

die Politik gehört systematisch zur Metaphysik ...

insofern ist es völlig idiotisch ...



eine Physikerin in eine politische Spitzenposition zu hieven ...

und sie dort auch ebenso ungeniert wie ungehindert agieren zu lassen ...



das ist wie wenn eine Frau ...

die Kinder kriegen und eine Familie gründen will ...



wohin die Liebe halt so fällt ... einen Homosexuellen heiratet ...

und sich dann auch noch wundert daß das irgend wie nicht klappt...



und paradoxerweise ... paßt selbst dieser Aspekt ...

auf die derzeitige Bundeskanzlerin ...



*



die Politishe Ausstellung ...

in der Galerie Michael Schultz Berlin Seoul Beijing ...



Andy Denzler ... Fragmented Figures ...

Gregor Hiltner ... Something Abstract Comes this Way ...



bis 09 Dezember 2017 ... Mommsen Straße 34 ... schultz contemporary berlin ...

www.galerie-schultz.de



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

die Mittelmeeranrainer ...



Deutsche und ...

ihre fernöstlichen nachbarn ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Kunst und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ...









