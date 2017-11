Freitag, 03 November 2017 | 44.307

Andreas Voßkuhle und das bedingungslose Grundeinkommen

es ist ein Effekt ... oder sollte man sogar sagen Affekt ...

so ähnlich wie wenn jenand den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht ...



das bedingungslose Grundeinkommen ist längst verwirklicht ...

nut eben nicht bei den Bäumen ... sondern im Wald ...



Angela Merkel und Andreas Voßkuhle ... nur mal so als Beispiel ...

beziehen ein Einkommen ...



für das sie praktisch gar nichts Sinnvolles tun brauchen ...

bzw ... wie HerrButterwegge sagt ...



tun können was sie wollen ...

tun können wovon sie träumen ...



es gibt doch im Grunde genommen kein Problem ...

weil es nichts gibt das es nicht gibt ...



oder wie Albert Einstein sagte ...

alles was man sich vorstellen kann das gibt es auch ...



*



der Politische Lifestyle ...

der Obersten Staatsführung / Heeresleistung / Gerichtsverhandlung ...



das Zentral Bänkerische Europa ...

das Bundes Bänkerische Deutschland ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Politische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









