Samstag, 30 September 2017 | 39.273

Der Rechtsstaat des Herrn Voßkuhle ...

ist wahrscheinlich das Ende nicht nur der Kulktur ...

sondern der Zivilisation ...



solange nicht auf irgend eine Weise doch noch verhindert werden kann ...

daß Frau Merkel Deutschland zerstört ...



Donald Trump die USA ...

der Iran Israel ...



Erdogan die Türkei ...

Kim Jong Un Nord Korea ...



und so weiter ... Rußland ... China ... Afrika ... die Welt ...

überall Rechtsstaaten nach deutschem Muster ...



Rechtsstaat ... das ist wie Babynahrung vergiften ...

und dann die Hersteller und oder Verkäufer erpressen ...



Rechtsstaat ... das ist wenn das Recht nicht mehr gilt ...

sondern nur noch das Gesetz ...



und natürlich macht in einem solchen Staat niemand ein Gesetz ...

das die Politische Führung verpflichtet sich an die Verfassung zu halten ...









