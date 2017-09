Samstag, 30 September 2017 | 39.273

Frage an Radio Voßkuhle ... also ich meine Eriwan

es heißt doch immer ... 'der Weg ist das Ziel' ...

ist also der Rechtsweg das Ziel ???



Antwort ...

'im Prinzip ja'



denn die Politische Führung erreicht ja damit (ihr Ziel) ...

ebenso ungeniert wie ungehindert eine Diktatur zu betreiben ...



und ihr unter dem mehr oder weniger tosenden Beifall ...

wenn nicht geradezu existenzieller Begeisterung ...



der Medien und der Kirchen und der Kulturschaffenden etc etc ...

und der sonst noch halbwegs Intelligenten und an sich Denkfähigen ...



das Etikett 'Demokratie' aufzukleben ...

inclusive Frieden und Freiheit ... Menschen Würde und Rechte etc ...



so wie man auf jedes Glas das Etikett 'Nutella' kleben kann ...

egal was drin ist ist ...



ganz einfach des wegen ...

weil von Demokratie noch weniger Leute was verstehen als von Nutella ...









