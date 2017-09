Samstag, 30 September 2017 | 39.273

Die Politische Ausstellung ... das ifa und das bverfg ...

das Institut für die bundesverfassungsgerichtlichen Beziehungen ...

das Institut für Auslandsbeziehungen feiert in diesem Jahr ...

sein 100jähriges Bestehen ...



als Deutschlands älteste Vermittlungsorganisation ...

für speziell auswärtige Kulturbeziehungen ...



speziell aber auch als 'Werk des Friedens inmitten des Krieges' ...

bzw als Kompetenz Zentrum für Diskursführung und Konfliktbewältigung ...



das ifa spricht an und hört zu ...

fragt nach und diskutiert mit ...



fördert und forscht ...

informiert und koperiert ...



verarbeitet und vermittelt ...

verändert und verbindet ...



und das regional und lokal ...

vor Ort und Welt weit ...



nur eins bzw das Wichtigste macht das ifa eben nicht ...

es gibt der Sache keinen Sinn ...



das ist alles en detail ja ganz schön aber eben nur Selbstzweck ...

es ergibt sich daraus en gros kein Weg ...



keine Orientierung ... keine Richtung ... kein Ziel ...

nicht mal ein kulturelle ... geschweige denn ein politisches ...



und genau so ... also ich meine ungefähr so ähnlich ...

ist das auch beim Bundesverfassungsgericht ...



es macht dauernd irgend welche Urtele bzw so genannte Rechtsprechung ...

aber es kommt praktisch nichts dabei heraus ... insbesondere kein Recht ...



es wird zwar dauernd irgend wie gesprochen ...

aber sinnvolles Gespräche bzw insbesondere Erörterung finden nicht statt ...



es geht praktisch nur um die Verwaltung von Gesetzen im Namen des Volkes ...

und nicht um die Anwendung Dritter Gewalt im Sinne des Rechts ...



im Interesse der Demokratie ... also der Herrschaft des Volkes ...

geschweige denn im Interesse der Kultur / der Rechtskultur / der Gerechtigkeit ...



es geht auch beim Bundesverfassungsgericht ...

immer nur um die brutalst-mögliche direkte unmittelbare Gewalt ...



und nicht um die ordnende und (ab)helfende ...

leitende und führende Hand der Dritten Gewalt ...









