Freitag, 29 September 2017 | 39.272

Was denken sich eigentlich Leute ...

- die noch denken können ?

also zum Beispiel diese so genannten Flüchtlinge ...

die kommen ja alle aus Ländern ...



in denen zwar nicht viel Bildung vermittelt wurde und wird ...

aber die haben ja alle einen völlig intakten und funktionierenden ...



unverbrauchten um nicht zu sagen neuwertigen ...

wissbegierigen und aufnahmefähigen Denkapparat ...



und die treffen also hier auf Leute ...

die mehr oder weniger nicht alle Tassen im Schrank haben ...



die dauernd wild gestikulierend vor ihnen stehen ...

und vermittels jeder Menge Dolmetscher sagen ...



wir sind ja so froh daß Ihr jetzt hier seid ...

aber Ihr müßt Euch jetzt integrieren integrieren integrieren ...



wir wissen zwar selbst nicht so genau ...

was das eigentlich ist und wie man das macht ...



aber Ihr habt den Weg hierher gefunden und Euch orientiert ...

da werdet Ihr sicher auch wissen wie man sich integriert ...









