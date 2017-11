Mittwoch, 01 November 2017 | 44.305

Andreas Voßkuhle und seine Baustelle ...

das Bundesverfassungsgericht und das grandiose Mißverständnis ...

die Verwechslung zwischen Form und Inhalt ...



nebenan hab' ich grad wieder eine große Baustelle ...

und kriege das hautnah bzw ständig hörbar sichtbar spürbar mit ...



wie da eine Betonplatte nach der anderen gegossen wird ...

aber es wächst und zum Schluß wird ein schönes brauchbares Haus draus ...



beim Bundesverfassungsgericht werden Streitfälle ...

also das entsprechende Arbeitsmaterial und Baustoffe etc ...



in so genannte Höchstrichterliche Urteile gegossen ...

also auch gewissermaßen Betonplatten ...



aber die kriegt der Präsident vor den Kopf geschraubt ...

auf daß er atombombensicher immer weiter weg von der Realität kommt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



das Bundesverfassungsgericht ... als Gewissen des Rechts ... des Rechtswesens ... der Rechtskultur ...

und der Dritten Gewalt ... Höherer Gewalt ... der Höchsten Gewalt ...



Deutsche und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

die Geburtenrate und der so genannte Demographische Wandel ..









