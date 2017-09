Montag, 25 September 2017 | 39.268

Der Politische Film ...

das ist zur Zeit das Koreanische Filmfest im Babylon ...

mit erhellenden Einblicken auf der Leinwand im Kino ...



in ein Land ... das wie kaum ein anderes ...

gerade die Blicke auf sich zieht ...



gewissermaßen heterosexuell geprägt ...

einerseits durch Kim Yong Un ... den neuen Freund Donald Trmps ...



und anderseits durch Kim So Yeon ...

die neue Freundin Gerhard Schröders ...



einerseits koreanische Himmelsstürmer ...

die Amerika in Schutt und Asche legen wollen ...



andererseits Koreanische Taucherinnen ...

die gerade in die Unesco Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden ...



Festival Korea Independent ... Am Schönhauser Tor ...

www.babylonberlin.de ...









