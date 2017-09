Sonntag, 24 September 2017 | 38.267

Von Bankräubern und anderen Kriminellen

eine Bank gründen ist besser als eine Bank berauben ...

sagt das Volk ...



noch besser ... also ich meine noch krimineller ist natürlich ...

Politiker zu werden ...



nach Möglichkeit Bundeskanzler ...

oder wenigstens Bundestagspräsident ...



das Allerbeste bzw am Allerkriminellsten ist aber ...

Bundesverfassungsgerichtspräsident zu werden ...



denn da wird Raub ...

also die Anwendung von Gewalt ... so genannter Dritter Gewalt ...



zum Kult ...

bzw da kehren sich die Begriffe dann um ...



da wird die Anwendung von Gewalt ...

oder wenigstens wüsten Drohungen mit Gefahr für Leib und Leben ...



gesitig seelisch körperlich ... intellektuell emotionell kulturell ...

nicht nur ... zum Inbegriff der Gerechtigkeit ...



sondern auch ... noch damit 'gerechtfertigt' (!!!) ...

das entspräche im demokratischen und sozialen Rechtsstaat ...



dem allmächtigen Willen des Volkes ...

oder doch vielleicht sogar ...



wenn man nur oft genug zum Papst fährt und ihm die Hand küßt ...

der freien Gnade Gottes ... weil Sonntag ist ...









