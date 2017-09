Sonntag, 24 September 2017 | 38.267

Die Wahl ... und das Ende ...

- des Systems Merkel / Lammert / Voßkuhle ...

den Naturgesetzen entsprechend ... um nicht zu sagen physikalisch gesehen ...

müßte dieses System heute ...



weggefegt werden wie durch einen Hurrikan ...

weggeschwemmt werden wie durch einen Tsunami ...



trotz der an sich konstanten Elemente ... die sich daraus ergeben daß ...

der Herr Lammert trotz Wahl nicht im Amt bleibt weil er von allein aufhört ...



daß die Frau Merkel trotz (Nicht)Wahl im Amt bleibt ...

nicht wegen der Physik sondern wegen der Arithmetik ...



und daß auch der Herr Voßkuhle trotz (Nicht)Wahl im Amt bleibt ...

eben weil er 'gewählt ist' ...



das Problem iszt doch gerade ...

daß das alles eben nicht unfaßbar und unbegreiflich ...



sondern ohne weiteres zu beobachten und nachvollziehbar ...

bzw ebenso phänomenal wie phantastisch ist ...



mit anderen Worten ...Wahl ist eben nicht Wahl ...

sondern wenn gewählt ist geht der Spaß erst richtig los ...



wenn man ... zum Beispiel ... ins Restaurant geht ...

wählt man etwas aus der Speisenliste aus ...



das wird gekocht und serviert ...

und ... man fängt an zu essen ...



wenn man ... dagegen ... ins Wahllokal geht ...

wählt man etwas aus der Wahlliste aus ...



das wird dann 'gekocht und serviert' ...

und ... man stellt fest daß es ungenießbar ist ...



wie gesagt ... durchaus begreiflich nachvollziehbar verständlich ...

aber ebenso absurd grotesk pervers ist ...



(1) daß ein so geistvoller Mensch wie dieser Herr Lammert ...

als wenn man so will Hochnungsträger ...



das Glaubens an Fortschritt und Entwicklung ...

der Liebe zu Fortpflanzung und Wachstum ...



eine so geistlose Politik macht ...

die auf alle Intelligenz und Emotions Quotienten verzichtet ...



(2) daß eine Frau ... also das Sinnbild des so genannten 'Schwachen Geschlechts' ...

bzw des Schwachen / des Schwachseins / des Schwachwerdens ...



wie diese Frau Merkel ...

als wie die Verfassung es will Managerin und Verantwortungsträgerin ...



eine so brutalstmögliche Politik macht ...

ohne Rücksicht auf Defizite und Verluste ...



(3) daß ein so genannter Volljurist und Höchster Richter im Lande ...

wie dieser Herr Voßkuhle ...



also das Pendant zu Justitia mit der Waage des Ausgleichs ...

das Sinnbild des Rechts und der Gerechtigkeit ...



als Entscheidungsträger und Bewerter ... Retter und Schützer ...

eine so Recht-lose / Wert-lose / Zweck-lose / Ziel-lose / Sinn-lose Politik macht ...









