Donnerstag, 21 September 2017 | 38.264

Deutsche und ... die Juden und ... das Absurde ...

die Absurdität des Tages ist wahrscheinlich daß ...

im Bundesministerium für die Frauen und die Jugend ...



für die Familie und überhaupt den ganzen Verwandtenkreis ...

den Clan ... den Chef des Hauses und wie das alles so heißt ...



also die ganze Familiengesellschaft incusive natürlich auch aller Senioren ...

geistig seelisch körperlich Behinderten und so ...



so genannte 'Expertengespräche' stattfinden zum Thema ...

'Herausforderungen im Bereich der Anti-semitismus-kritischen Bildung ...



auf der Basis eines Buches ...

zur Antisemitismuskritischen Bildung in der Migrationsgesellschaft ...



und natürlich ... möchte man fast sagen ... ohne Beteiligung des Bildugsministeriums ...

denn das ist wieder 'ne andere Politische Familie ... oder Frau ... oder Thema ... oder so ...



und da kann man wieder nur fragen ...

was soll eigentlich dieser Quatsch ???



das ist wie mit der Demokratie ... man kann in einem Land ...

das grundsätzlich nicht demokratisch regiert wird ...



möglicherweise mit dem Slogan 'mehr Demokratie' ...

einen völlig hirnverbrannten idiotischen Wahlkampf betreiben ...



aber nicht wirklich die Verhältnisse verändern ...

geschweige denn verbessern ...



entsprechend kann man in einem Land ...

in dem grundsätzlich keinerlei 'Semitismus-Kritik' (!) stattfindet ...



in dem grundsätzlich eigentlich überhauopt keinerlei sinnvolle Bildungspolitik stattfindet ...

natürlich ... das versteht sich doch von selbst ...



auch keine anti-semitismuskritische Bildungspolitik betreiben ...

und schon gar nicht in einer oder für eine Migrationsgesellschaft ...



post scriptum ...

zur Weiterentwicklung des Tages ...



die Bundes-Landjugend und die Bundes-Landfrauen ...

haben dann der Frau Bundes-Ministerin noch eine Bundes-Erntekrone übergeben ...



und sie ihr zumindest symbolisch aufgesetzt ...

bzw sie so zur Bundes-Erntekönigin gemacht ...



der dieser royalistische Abtecher aber auch wohl kaum ...

in die nächste Legisklaturperiode hinüberhelfen wird ...









