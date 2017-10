Donnerstag, 26 Oktober 2017 | 43.299

Andreas Voßkuhle und ... die Bundeswehr ...

die Bundeswehr ... heißt es immer ... sei eine Parlamentswehr ...

oder es heißt einfach Streitkräfte ... weil es ja immer was zu streiten gibt



gerade heißt es aber wieder ...

'die Bundesregierung' verlängert die Auslandseinsätze der Bundeswehr ...



das liegt daran ... daß im Verteidigungsfall' die Bundeskanzlerin ...

nicht nur die Politische bzw Zweite und Führungs bzw Regierungs-



sondern auch die Befehlsgewalt hat ..

vor allem aber ...



wie das in einer gut funktionierenden Diktatur nicht anders geht ...

festlegen kann ... was überhaupt ein Verteidigungsfall ist ...



teilweise oder zeitweise wurde und wird Deutschland zum Beispiel am Hindukusch vereigt

zur Zeit wird es glaube ich insbesondere in Mali verteidigt ...



denn dafür sucht die Bundeswehr mit riesigen Anzeigen gerade ...

naja ... eben Verteidiger ... womit aber an sich eher Stürmer gemeint sind ...



damit die weiter hinten in Ruhe schlafen ...

oder wie die Verteidigungsministerin Rös'chen züchten können ... oder so ...



es gibt nach wie vor überhaupt kein sinnvolles Konzept ...

für den Betrieb und den Einsatz einer solchen im Grunde genommen Kriegsmaschinerie ...



aber der dafür zuständige Bundesverfassungsgerichtspräsident ist weit davon entfernt ...

ein solches anzumahnen ... jedenfalls noch weiter als der Hindukusch ...



*





das Politische Konzert ohne sinnvolles Konzept ...

der rat-lose Europäische Rat ohne erleuchtenden Draht ...



der Rat mit dem Rad ab ...

weil ohne Rat-App ...



Deutsche und ... ihre Nah-östlichen Nachbarn ...

Araber Balästinenser Christen Juden Ksyrer Libanesen ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrosation und Inklusation ...









