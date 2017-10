Mittwoch, 25 Oktober 2017 | 43.298

Andreas Voßkuhle und ... die Feigheit ...

wie kann nur ein Mensch praktisch in die Höchste Position im Staate kommen ...

und sich dann völlig ungeniert als die größte Niete gerieren und etablieren ...



zu der man sich dann so darstellen und entwickeln kann ...

koste es das Volk und sein Staatswesen was es wolle ...



jetzt will die Bundeskanzlerin zum Beispiel nicht nur Deutschlands ...

sondern im Doppelpack auch gleich Europas Zukunft sichern ...



und inzwischen weiß doch jedes Kind ...

daß der Weg das Ziel bzw also die Zukunft ist ...



daß es also technisch nicht möglich ist ...

ein Ziel geschweige denn die Zukunft zu sichern ...



man kann nicht ... wenn man am Äquator ist ...

und als Ziel und Zukunft den Nordpol anpeilt ... zum Beispiel ...



den Nordpol sichern ...

wie soll denn das gehen ???



das heißt im Klartext ...

der Andreas müßte mal die Angela anrufen und sagen ...



lieb' Fraa ... oder wie das auf Karlsruherisch heißt ...

was reden Sie denn da wieder für einen Stuß !?? ...



und genau dazu ... s.o. ...

ist er eben einfach zu feige ...



ganz abgesehen davon ... daß uns der Nordpol unter den Händen dahinschmilzt ...

und es eigentlich gerade nichts Dringenderes gibt ... als den Nordpol zu sichern ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ... Bundesverfassungsgericht ... Europäisches Verfassungsgericht ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...



gewissermaßen das Gegenstück bzw die negative Kehrseite ...

zum Wandel durch Handel ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen