Andreas Voßkuhle und ... das Schweigen ...

normalerwiese spricht man eher vom Schweigen der Lämmer ...

in den unterschiedlichsten Zusammenhängen ...



das ist zwar bedauerlich ...

also ich meine ... daß Lämmer eher schweigen und dulden ... hinnehmen und ertragen ...



liegt aber nunmal in der Natur der Sache ...

womit ich wiederum nicht die Lämmer meine ...



denn Lämmer sind Tiere bzw also Lebewesen ...

aus Fleisch und Blut ... Geist und Seele ...



und das heißt also keine tote Sache ...

geschweige denn sowas wie ein noch toteres Staatswesen ...



mit anderen Worten ... das chweigen der Lämmer ...

ist zwar kein Naturrecht ... aber Naturgesetz ...



kein Naturgesetz ist dagegen ...

das Schweigen des Höchsten Richters im Staatswesen ...



und erst recht ist das kein Recht ...

geschweige denn Naturrecht ...



der Bundesverfassungsgerichtspräsident schweigt ... grundsätzlich ...

manchmal sagt er sogar ... er sei dazu verpflichtet (???) ...



er schweigt ... zum Beispiel ... wenn Andrea Nahles sagt ...

'Wir werden niemand wählen der die Werte unseres Grundgesetzes nicht achtet' ...



und dabei wesentliche Werte eben dieses Grundgesetzes selbst nicht achtet ... u.a. ...

(1) daß dazu auch die Meinungsfreiheit gehört ...



(2) und vor allem ... daß erst ihr sozialisischer Schwachsinn dazu geführt hat ...

daß die AfD überhaupt in den Bundestag kommt ...



wie zuvor schon die Linken ... und mehr oder weniger auch die Grünen ...

wenn nicht vielleicht sogar auch die Freien ...



eine Regierung aus einem Guß ... und eine Opposition aus einem Guß ...

würde ... von den Werten unseres Grundgesetzes her gesehen ... völlig reichen ...



*



die Politische Staats-und-Verfassungsgerichtsbarkeits-Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

und zwar nicht nur die Unions-Europäischen ...



wir sitzen jetzt wieder in der Klemme wenn nicht Zange wenn nicht Falle ...

wenn nicht schon in der Grube ... zwischen Groß-Britannien und Groß-Rußland ...



mein Gott ...

wie kann den eine Bundeskanzlerin allein soo blööd sein ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...









