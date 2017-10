Sonntag, 22 Oktober 2017 | 42.295

Andreas Voßkuhle und seine Predigten ...

die so genannte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...

hat in all den Jahren für das Volk und seine Herrschaft ... also die Demokratie ...



keinerlei Sicherheit gebracht ...

nicht mal Rechtssicherheit ... geschweige denn Persönlichen Schutz ...



nicht mal Sorge oder wenigstens Fürsorge ...

geschweige denn den Sozialen Staat ...



sondern sie hat praktisch ausschließlich und systematisch von Jahr zu Jahr ...

die Diktatur der Regierung gestützt und geradezu entwickelt ...



und alles was ein bißchen Macht hat gefördert ...

wobei sich beides gegenseitig immer wieder zu Lasten des Volkes aufschaukelt ...



eines der geringsten Musterbeispiele ist ...

daß die Regierung ... also diese Diktatur ...



eine so genannte Entwicklungs-Politik betreibt ....

und die Situation heutzutae schlimmer ist als jemals zuvor ...



*



das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

die Kanzelreden der Kanzlerin ...



die Politische Predigt ... mit Kirchenkaffee und Plätzchen und so ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

think global ... act local ...



ein Weltbürger redet nicht ... er handelt ... Taten statt Worte ...

zumindest läßt er den Worten Taten folgen ...



ein Weltbürger erobert nicht ... er handelt ...

nur Handel bringt Wandel ...



ein Österreicher schlägt sich nicht ... er heiratet ...

bella gerant alii tu felx Austria nube ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Kosmos ... Universum ...









