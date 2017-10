Samstag, 21 Oktober 2017 | 42.294

Der Bundesverfassungsgerichtspräsident und ...

- DIE GOLDENE BILD DER FRAU 2017 ...

jedes Jahrf zeichnet BILD der FRAU ... Deutschlandsg größte Frauenzeitschrift ...

fünf so genannte Alltagsherldinnen aus ... mit der GOLDENEN BILD der FRAU ...



so genannte Promis bzw also Prominente unterstützen diese Preisträgerinnen ...

und ... man sehe und staune ... die Bundesministerin für die Frau ...



und speziell die Bundeskanzlerin ...

weil sowas anscheinend zu den von ihr bestimmten Richtlinien gehört ...



und ganz speziell also der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...

weil der einen solchen Mißbrauch des Amtes eigentlich verhindern müßte ...



eine solche Verschwendung von Steuergeldern ...

bzw der konsequent darauf hinbwirken müßte ...



daß die Regierung das tut ...

wozu sie gewählt und ernannt bzw vereidigt ist ...



*



die Politische Ausstellung ...

Kunst ist das Maß aller Dinge ...



das Nachbarschaftliche Europa ...

die Mittelmeerrandstaaten Afrikas ...



Deutsche und ... ihre Asiatischen Nachbarn ...

mit Dim Sum und anderen Spezialitäten unter anderem aus Kanton und Szetschuan ...



das Politische Thema am Samstag ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivestation ...









