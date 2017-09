Samstag, 16 September 2017 | 37.259

1000 Wege zur Kunst ...

- aber nur ein Rechtsweg ...

möglicherweise liegt darin der Grund für den Mangel an Gerechtigkeit ...

der mehr oder weniger unisono von allen Parteien beklagt wird ...



und zwar ständig ... ganz besonders aber wieder im aktuellen Wahlkrampf ...

alle wollen ... oder versprechen ... 'mehr Gerechtigkeit' ...



mit 1000 Wege zur Kunst bzw 1000 Kunstwerke im Netz ...

scheint in Schleswig-Holstein jetzt ein Durchbruch gelungen ...



vor ein paar Tagen erschien der eintausendste Eintrag auf der Website ...

die damit ein einzigartiges Bild der Kunst in Schleswig-Holstein zeichnet ...



in dieser 'Art' und diesem Umfang in Deutschland einmalig ist ...

und sich nach dem Prinzip Tausend-und-eine Nacht weiter fortsetzen wird ...



Kunst in Schleswig-Holstein ... Helmut W. Schiffler ... Jan Petersen ...

www.sh-kunst.de ...









