Freitag, 15 September 2017 | 37.258

Das Bundesverfassungsgericht am Abgrund ...

- und Deutschland ...

inclusive Europa ... wenn nicht doch die ganze Welt ...

auf dem Höhepunkt des Wahnsinns ...



wer wie was wird ... bzw gar Regierungs-und-Staats-Chef wird ...

läßt sich unter den Bedingungen einer freien Verfassung ...



nunmal direkt und unmittelbar nicht beeinflussen ...

geschweige denn verhindern ...



entsprechend wie ein Parlament zusammenkommt ...

und was es dann wie macht ...



alles andere ist dann aber nicht mehr eine Frage des wer was wann warum wie wo ...

sondern eine Frage des Rechts !!!



und zwar nicht im Sinne des so genannten Rechtsstaats ...

sondern im Sinne des ge-rechten Staates ...



das ist entsprechend der gleiche Unterschied ...

wie der zwischen dem so genannten Sozialstat und dem Sozia-len Staat ...



es ist das Recht ... über das eben nicht das Auge des Gesetzes (!!!???) ...

sondern Justitia wacht ...



es ist das Recht ... das für Ausgleich und Balance sorgt ...

bzw sich überhaupt sorgt und kümmert ...



es ist das Recht ... das nicht nur Rechts-schutz ...

sondern überhaupt Schutz und Sicherheit gewährleistet ...



es ist das Recht ... das Widerspruch geschweige denn Widerstand ernst nimmt ...

und Hilfe und vor allem Abhilfe leistet ...



es ist das Recht ... das bestehende und oder sich ergebende Nachteile aisgleicht ...

und die Dynamik und Weiterentwicklung des Rechts hütet und schützt ... hegt und pflegt ...



und diesen verfassungsmäßig gebotenen (!!!) Schuh ...

wollen sich die völlig hirnverbrannten ... ebenso ignoranten wie arroganten ...



Arschlöcher und Idioten beim Bundesbverfassungsgericht ...

einfach nicht anziehen ...



sondern ergötzen sich geradezu in ihren ausgelutschen und ausgelatschten Pantoffeln daran ...

die Pantoffelhelden einer Grande Dame der Hölle oder zumindest der Vorhölle zu spielen ...



die fast schon gar nichts dafür kann daß ...

wie sagt sie immer ... sich alles so ergibt wie es sich eben ergibt ...









