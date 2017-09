Freitag, 15 September 2017 | 37.258

Deutschland (...) am Abgrund ( ...)

- und das Bundesverfassungsgericht (...)

auf dem Höhepunkt ...

des Wahnsinns ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß Deutschland ... und Europa wenn nicht doch die ganze Welt ...



heute ... in diesen Tagen ... vor der Wahl ...

und vor der Wahl ist bekanntlich nach der Wahl erst recht ...



am Rande des Abgrund stehen ... mit völlig unberechenbaren brodelnden Kratern ...

wie wir das zur Zeit am Vesuv ja gerade haben ...



das mit dem Brexit ... und das mit der Ukraine ...

das mit Erdogan ... und das mit Trump ...



das mit den Nord-Koreanischen Atombomben ...

und das mit den russischen Manoeuvren vor unserer Haustür ...



das mit den Flüchtlingen ... und kurz gesagt das mit dieser Frau Merkel ...

hätte nicht passieren dürfen ...



und es ist ja auch nur deshalb passiert ...

so weit muß ich dann jetzt schon gehen ...



weil das Bundesverfassungsgericht seit 1995 (!!!) ...

also seit meiner ersten von einer permanenten Verfassunsbeschwerde ...



sich ebenso hartnäckig wie inzwischen nachhaltig weigert ...

seine Funktion als Drtitte Gewalt ...



in einem als freie Republik geführten demokratischen Staat ...

mit Gewalten-geteilter politischer Führung ...



und das heißt eben auch kultureller ... und insbesondere rechtlicher ...

bzw ganz speziell verfassungs-rechtlicher Führung ...



wahrzunehmen ...

und statt dessen einfach immer nur vor sich hinblödelt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen