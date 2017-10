Freitag, 20 Oktober 2017 | 42.293

Der Politische Lifestyle ... Voßkuhle / Merkel ...

wie gesagt ... die Dame und der Herr pflegen einen gewissen Lifestyle ...

also mehr oder weniger zu ihrer persönlichen Ergötzung ...



das hat aber mit einer professionellen Erledigung ...

ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben und Aufträge nichts zu tun ...



was die Frau Kanzlerin macht ...

wie vor ihr schon Helmut Kohl und Gerhard Schröder ...



ist überhaupt nicht bzw ist keine Politik im Sinne der Verfassung ...

und ist vor allem auch keine Politische Führung ...



und das was der Herr Professor macht ...

ist überhaupt nicht bzw ist keine Rechtsprechung im Sinne der Verfassung ...



und ist vor allem auch nicht Wahrnehmung und Ausübung der Dritten Gewalt ...

als Höchste Autorität im demokratischen Staat ...



entsprechend gilt das dann auch in der kollektiven Form ...

also Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht ...



wobei das im Grunde genommen nochmals 'ne ganz andere Nummer ist ...

genau genommen nicht eine sondern jeweils 16 ...



denn da ist einer blöder als der andere ...

und selbst dazu kommen dann nochmakls 16 Bundesratsmitglieder ...



das heißt ... wir haben es auf der oberen Ebene des Geswchehens ...

mit mindestens 50 unterschiedlichen Arten von Geisteskranken zu tun ...



kein Wunder daß sich die medizinischen Fachkräfte da nicht rantrauen ...

worum ich mich ebenfalls seit Jahren vergeblich bemühe ...



und womit wir an dem wahrscheinlich entscheidenden Kriterium sind ...

nämlich der Feigheit ...



bzw eben dem Opportunismus wenn nicht der Korruption ...

je besser bezahlt ... desto mehr machen sie sich in die Hose ...



wenn es darum geht ...

wie ein halbwegs zivilisierter Mensch mal die Verfassung zu lesen ...



und sich zu bekennen ...

und sich daran zu halten ...



und da sind wir dann ... um auch diese Kurve noch zu nehmen ...

beim Christentum bzw bei der Religion ...



Recht und Religion ... also ich meine natürlich das Christentum ...

sind für einen demokratischen geschweige denn sozialen Staat unverzichtbar ...



Herrn Voßkuhle geht es aber um eine rechtsstaatlich organisierte Diktatur ...

und ... das muß man der Merkel lassen ... das hat die wahnsinnig schnell auch gelernt ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische ...



der Islam ist gar keine Religion ... das ist eine Krankheit ...

da hilft also kein Pfarrer und erst recht nicht eine Pfarrerstochter ...



die müssen zum Arzt ... Krankenhaus ... Intensivstation ...

das ist wie Alzheimer ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... s.o. und et.c.









