Das Bundesverfassungs-Gericht ...

Vorgericht ... auch Erster Gang oder Vorspeise genannt oder Hors-doeuvre ......

Eingangsgericht ... Entrée ... die Abspeisung vor bzw außerhalb des eigentlichen Essens ...



vor Gericht ist es bekanntlich wie auch Hoher See ...

da ißt man in der Hand Gottes ...



Hauptgericht ... oder Zweiter Gang ...

ein Zentralgericht wie zum Beispiel eine Zentralbank gibt es dagegen nicht ...



im Restaurant gibt es zum Beispiel Fisch Geflügel Fleisch ...

beim Bundesverfassungsgericht ist das aber nicht Fisch nicht Fleisch ...



also gibt es nur Geflügel ...

das heißt die schlagen mal kräftig mit den Flügeln ...



und plustern sich wahnsinnig auf ...

oder sagen stehen Sie gefälligst auf wenn ich mit Ihnen rede ...



und das wars dann ...

wer rechtshingrig kommt geht noch hingriger wieder weg ...



Nachgericht oder Nachtisch oder Dessert oder Dritter Gang ... ...

das hat aber mit der dritten Gewalt dann schon gar nichts zu tun ...



trotzdem kommt dann natürlich die Rechnung bzw eine Kosten-Rechnung ...

wenn nicht gar eine Mißbrauchs-Gebühr ...



das ist ungefähr so ...

wie wenn ein Mann eine Frau im Gebüsch vergewaltigt ...



und ihr dann eine Rechnung schickt ...

für Schadenersatz zum Beispiel die Reinigung seiner Hose ...



wenn nicht gar Schmerzensgeld ...

für die Kratz- und Bißwunden als sie noch glaubte sich wehren zu können ...



natürlich inclusive Mehrwertsteuer ...

vielleicht sogar Luxussteuer ...



post scriptum ... nur der Vollständigkeit halbe ...

und damit es keine Mißverständnisse gibt ...



Vergewaltigung im Gebüsch ...

unter Umständen zu Dritt ... wegen der Gewaltenteilung und so ...



ist was anderes als ...

'wo ein Wille ist ist auch ein Gebüsch' ...



wenn Zwei sich Einig sind ...

ist das ja ein Synonym für Demokratie ...



Gewaltenteilung ist nicht nur ein Synonym für Ver-ge-wal-ti-gung ...

sondern eben auch für Diktatur ...



und der so genannte Rechtsstaat ...

gewissermaßen das Sahnehäubchen der Staatlich Organisierten Kriminalität ...



*



das Politische Konzert ...

ohne politisches Konzept ...



der rat-lose idiotische Europapäische Rat mit dem Rad-ab ...

bzw einer Art von Regierung und Politische Führung ...



nach der Art noch bevor das Rad überhaupt erfunden war ...

'Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen' ...



dauernd von Gleichberechtigung zu reden ...

Frauen aber nach wie vor so zu behandeln .



wie zu Zeiten ... als Frauen noch an den Haaren gezogen durch die Gegend geschleift ...

und in die nächste Höhle verschleppt wurden ...



Deutsche und ... ihre jüdischen und arabischen irakischen iranischen jordanischen ...

libanesischen palästinensischen persischen syrischen etc Nachbarn ...



das Politische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrosation und Inklusation ...









