Es ist Wahlzeit ...

- auch beim Bundesverfassungsgericht ...

zumindest wenn ein neues Mitglied gewählt wird ...

ein neuer Bundesverfassungsgerichtsrichter ...



es ist Wahlzeit ...

mit einer Art pro-forma-Wahlrecht ...



und alle möglichen Leute wollen damit an die Regierung ...

weil sie glauben und vorgeben ... sie könnten und wollten besser regieren ...



das Problem ... wie gesagt 'das Problem' ... ist aber gar nicht die Regierung ...

die Regierung arbeitet zwar nicht verfassungsgemäß ...



aber als Diktatur funktioniert sie hervorragend ...

das könnte durch einen Regierungswechsel allenfalls schlechter werden ...



eigentlich müßte man hier wirklich sagen ... das würde (!) ...

durch einen Regierungswechsel mit Sicherheit schlechter werden ... (!!!) ...



das Problem ... wie gesagt 'das Problem' ...

ist einzig und allein der Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle ...



bzw daß der im Grunde genommen höchste und wichtigste Mann

in diesem unserem Staate ...



also in einem als Republik betriebenen demokratischen Staat ...

mit gewaltengeteilter politischer Führung



sich geradezu königlich darüber freut ...

daß er so einen schönen angenehmen Job hat ...



und ein so schönes sicheres Gehalt ... aber nicht bereit ist ...

die sich aus der Verfassung ergebenden Pflichten zu übernehmen ...



geschweige denn ...

auch nur die geringste Verantwortung zu tragen ...



die aus dem Dornröschenschlaf erwachte FDP meint ...

die Regierung habe 'den Staat' (?) an die Grenze des Versagens geführt ...



weit gefehlt ... Herr Lindner ...

beides stimmt nicht ...



erstens ist 'der Staat' nicht an der Grenze des Versagens ...

eher im Gegenteil ... s.o. ...



und zweitens hat eben nicht die Regierung ihn dahin geführt ...

wo er ist ...



technisch gesehen ist es so ... daß dieser unser Staat ...

tatsächlich wie à la German Wings vorprogrammiert am Abstürzen ist ...



aber nicht weil dem Regierungsmotor der Sprit ausgeht ...

und auch nicht weil dem Paralemntsmotor der Sprit ausgeht ...



sondern weil die Dritte Gewalt bzw also der Dritte Motor ...

mit dem man das alles ohne weiteres managen könnte ...



mit dem man zumindest Abhilfe leisten ...

und die bestehenden Nachteile ausgleichen könnte ...



gar nicht in Betrieb ist ... einfach abgeschaltet ...

das Recht und die Dritte Gewalt sind offiziell bzw polizeilich abgemeldet ...



zurechnungsunfähig ... besoffen ... drogenabhängig ... geistig weggetreten ...

es ist Wahlzeit ... na dann Prost ... Mahlzeit ...









