Das Politische Buch ... 'Die Sonnenblume' ...

ein sterbender SS-Soldat bittet einen KZ-Häftling um Vergebung ...

was soll er tun ? ... vor dieser Entscheidung stand Simon Wiesenthal 1942 ...



in seiner Erzählung 'Die Sonnenblume' schildert er seinen Gewissenskonflikt ...

der ihn auch Zeit seines Lebens nicht mehr losließ ...



Ende der 60er Jahre bat Wiesenthal zahlreiche Persönlichkeiten um Stellungnahmen ...

und veröffentlichte diese zusammen mit seiner Erzählung ...



zu Wiesenhals 10. Todestag wurde das Buch neu aufgelegt ...

und von der Herausgeberin Nicola Jungsberger um 44 aktuelle Beiträge ergänzt ...



es fordert jeden heraus ... seine Haltung zur Gerechtigkeit zu artikulieren und zu prüfen ...

zu Mitgefühl ... Vergebung ... Versöhnung ...



das Buch wurde im Rahmen des Reformationsjubiläums vorgestellt ...

im Haus der Wannsee-Konferenz ... www.ghwk.de ...



unter anderen mit Katrin Rudolph ...

Pfarrerin der Evangelischen Markus-Gemeinde in Berlin-Steglitz ...



Vorsitzende eines Netzwerks für Erinnerungskultur ...

und zuständig unter anderem für die Verlegung der Stolperstein in diesem Bezirk ...



Boris Ronis ... Religionswissenschaftler inclusive Judentum und Slawistik ...

Gemeinderabbiner für die Synagoge Ryke Straße ...



sowie den Studentinnen der Philosophie Asta von Mandelsloh und Lia Nordmann ...

mit ihrem Konzept zum Einsatz des Buches bei der Vorbereitung von Gedenkstättenfahrten ...









