Mittwoch, 13 September 2017 | 37.256

Der Kalender des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten

am Vormittag tagt das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin ...

morgen eröffnet die Kanzlerin die IAA und hält dort eine Rede ...



übermorgen trifft die Kanzlerin des Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff ...

neu gewählter Vorsitzender des Stiftungsrates der Deutschlandstiftung Integration ...



diese und andere Termine der Kanzlerin finden statt ...

ohne daß der Bundesverfassungsgerichtspräsident sich auch nur dafür interessiert ...



geschweige denn irgend was leitet ... oder eine Rede hält ...

oder sich mit irgend jemandem aus dem Bereich der anderen Gewalten trifft ...



oder sich über irgend etwas informiert ... oder sonst ein Signal der Wertschätzung ...

an die Bürgerinnen und Bürger in diesem unserem Lande aussendet ...



die Bundeskanzlerin soll die Richtlinien der Politik bestimmen ...

das macht sie zwar nicht ... aber sie tritt dauernd in Erscheinung ...



der Bundesverfassungsgerichtspräsident soll entsprechend ...

die Richtlinien des Rechts bestimmen ...



und das macht der auch nicht ... tritt aber auch praktisch nicht in Erscheinung ...

als Höchster Richter im Lande ... bzw ... so könnte man sagen ...



als Bundeskanzler des Rechts ...

als Bundespräsident der Dritten Gewalt ...



und deshalb wird sich auch vorläufig nichts daran ändern ...

daß die Kanzlerin zum Beispiel Mittwochs ihre Vasallen um sich versammelt ...



und guckt ... ob die auch ale schön machen was sie sagt ...

damit sie nach Art der Ringe im Baum ihre Diktatur immer weiter festigen kann ...









