Sonntag, 15 Oktober 2017 | 41.288

Reformation und Bundesverfassungsgericht ...

Martin Luther konnte noch übersetzen ...

'Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen' ...



denn damals gab es ja noch das Recht an und für sich ...

die Perversion des so genannten Rechtsstaats war noch nicht erfunden ...



heutzutage ...

und angesichts der so genannten Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts ...



würde Luther wahrscheinlich sagen ...

Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Rechtlosen ...'



denn wenn BILD immer wieder fragt ...

'Warum läßt Gott das zu' ... ?



dann bezieht sich das im Kern der Sache ...

auf eben diese Rechtssprechung ...



die eben nicht nur auf einem ganz anderen Gleis fährt ...

sondern auch noch umgekehrt reziprok proportional in der entgegengesetzten Richtung



nun könnte man natürlich wie weilnd Christoph Columbus sagen ...

macht nix ... die Erde ist bekanntlich rund ...



also ist es egal ... in welcher Richtung ich starte ...

ich komme auf jeden Fall wieder hierher zurück ...



das mag ja sogar so sein ...

den für die Ureinwohnen von Mittelamerika ...



ist es genau so egal ...

ob sie Osten oder von Westen her überfallen werden ...



*



das Wort der Evangelischen Pfarrerstochter ...

die Politische Predigt ...



das kloo-ballistische Europa ...

ein Spielball ohne Netz und doppelten Boden ... einfach nur ... l'art pour l'art ...



Deutsche Bürger und ... Unions-Europäische Bürger ... Kontinental-Europäische Bürger ...

Welt Bürger ... Kosmopolitische Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Kosmos ... Universum ...









