Die Dritte Gewalt und ...

- das Bundesverfassungsgericht ...

'aller guten Dinge sind drei' ... sagt bekanntlich das Volk ...

und das Volk hat ... zumal in der Demokratie ...



nicht nur die Herrschaft ...

sondern auch das Recht ...



'aller guten Dinge sind drei' ...

das gilt zwar auch umgekehrt ...



das heißt aller schlechten Dinge sind auch drei ...

hat da aber eine ganz andere Bedeutung und Funktion ...



und zum Dritten ...

'aller guten Dinge sind drei' ...



das gilt dann entsprechend nicht nur allgemein für die Gewaltenteilung ...

sondern auch ganz speziell für die Dritte Gewalt ...



nun könnte man es sich ja einfach machen ...

und sagen ...



die drei wichtigsten Dinge bei der Dritten Gewalt ...

sind das Recht und das Recht und das Recht ...



es geht aber auch kompliziert ...

die drei wichtigsten Dinge bei der Dritten Gewalt sind



das Wissen ums Recht ... state of the art ...

das heißt nach dem neuesten Stand der Erkenntnis und der Technik ......



das Wissen ums Geschehen ...

was ist eigentlich los draußen im Lande ...



das Wissen ums Digitale ...

also gewissermaßen 0 plus 1 zusammenzählen zu können ...



anders ausgedrückt ein halbwegs gesunder Menschenverstand ...

und die Vernunft ... ihn auch adäquat gebrauchen zu können ...



mit anderen Worten ...

die drei wichitigsten Dinge bei der Dritten Gewalt ...



sind das Wissen und das Wissen und das Wissen ...

bzw die Kunst und die Forschung und die Anwendung ...



alles andere ist Mumpitz ...

oder Dummheit ...



bzw ... was war das Dritte ...

richtig ... Feigheit ... vorm Feind ... bzw vor der Exekutive ...









