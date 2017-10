Mittwoch, 11 Oktober 2017 | 41.284

Das Politische Buch ...

Abdel-Hakim Ourghi ...

40 Thesen zur Reform des Islam ...



'der Islam-Wissenschaftler zeigt einen Weg zum Ziel der Reform des Islam' ...

sagt der Verlag ...



wir wissen aber doch schon ...

daß es einen solchen Weg den man zeigen kann gar nicht gibt ...



weil nur der WEeg das Ziel ist ...

den man Schritt für Schritt tatsächlich geht und voranschreitet ...



schon allein daran zeigt sich ...

daß wir mit den 40 Thesen des Herrn Ourghi nicht weiterkommen ...



ganz abgesehen davon daß 40 Thesen im Buch in München ...

kein Äquivalent sind für 95 Thesen an der Schloßkirche zu Wittenberg ...



entscheidend aber ist ...

der Islam ist doch gar nichts was man reformieren kann ...



am Islam ist doch gar nichts was man glauben kann oder vielleicht auch nicht ...

der Islam ist per definitionem keine Religion geschweige denn ein Glaube ...



sondern eine Krankheit ...

und eine Krankheit kann man nicht reformieren ... man muß sie heilen ...



und zwar objektiv und konkret ...

das hat doch mit der modernen Lebenswelt der Menschen gar nichts zu tun ...



Claudius Verlag München ... 'Bücher die Inspirieren' ...

www.claudius.de ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Geburten-Rückgang und der Demographische Wandel ...



die kriminelle Veranlagung von Frau Merkel ...

und die Faszination die davon ausgeht für ein Umfeld ...



das in nichts anderem denkt als Geschäftsmodellen und Gewinnmaximierung ...

und dem Politik und Recht ... Zivilisation und Kultur völlig fremd und schnuppe sind ...









