Mittwoch, 06 September 2017 | 36.249

Das Gerichtshöfische Europa ...

der Europäische Gerichtshof EuGH ...

hat einer Klage von Ungarn und der Slowkei nicht stattgegeben ...



weil die von der Europäischen Union beschlossene Umverteilung ...

bzw also die Aufnahmequote von Flüchtlingen rechtens sei ...



und das ist eben genau wie beim Bundesverfassungsgericht ..

in zwar anderen aber ähnlichen Zusammenhängen ...



genau das ... was nicht (!!!) rechtens ist ...

was nicht mal Aufgabe des Gerichts ist ...



hier wird auf dem Rechtsweg (!) für die Politik (!) das praktiziert ...

was in der Wirtschaft angeblich immer verhindert werden soll ...



nämlich daß die Gewinne privatisiert ...

und die Verluste sozialisiert werden ...



ein geradezu typischer Ausdruck dessen ...

was Frau Merkel immer 'ihre Politik' nennt ...









