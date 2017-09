Dienstag, 05 September 2017 | 36.248

IFA Berlin Key Notes ...

das ist so eine Art Politische Bühne für internationale CEOs ...

also für herausragende Entscheidungstrräger ...



die bei diesen Veranstaltungen ihre ganz persönlichen Visionen vermitteln ...

woran sie arbeiten ...



welchen Technologien sie zum Durchbruch verhelfen wollen ...

welche Veränderungen die Digitalisierung mit sich bringen wird ...



da gibt es Einblicke in die laufenden aktuellen Entwicklungen ...

und in die absehbaren trendigen zukünftigen Möglichkeiten ...



es geht natürlich um die Consumer Electronics ...

und alles was man damit macht ...



für Business und Enttertainment ...

Telekommunikation und Television ...



für Infrastruktur und Lifestyle und last but not least auch die Home-Appliances ...

also alles was es elektro und elektronisch speziell für den Haushalt hgibt ...



morgen ist der letzte Tag ...

www.ifa-berlin.de ...









