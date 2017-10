Dienstag, 10 Oktober 2017 | 41.283

Start-Up Future ...

die Bundesministerin Brigitte Zypries hat im Haus der Deutschen Wirtschaft ...

ein Pilotprojekt gestartet ...



bei dem im Austausch zwischen zu uns Geflüchteten und so genannten Gründerpaten ...

Unternehmensgründungen ermöglicht werden sollen ...



die dann auch funktionieren und die Gründungslandschaft Deutschland bereichern ...

wie das in Berlin und Brandenburg ganz gut angelaufen ist ...



sie sagte dabei unter anderem ...

viele zu uns Geflüchtete wollen sich gerne selbständig machen ...



wissenaber nicht was zu tun ist ..

und wer dabei helfen könnte ...



damit hat sie aber das grundsätzliche Problem ...

des gewaltengeteilten politischen Geschehens in Deutschland angesprochen ...



denn hier gilt ja generell ... viele Staatsbürger würden gerne Politik machen ...

wissen aber nicht was das eigentlich ist und wie man das macht ...



und oder ... viele wollen ins Parlament ... und Gesetze machen bzw Recht setzen ...

wissen aber nicht worvon sie eigentlich reden ...



und oder ...

viele wollen auf Grund der Gesetze bzw des gesetzten Rechts Recht-sprechung machen



wissen aber nicht ...

daß das ohne Kenntnis und Anwendung des eigentlichen Rechts gar nicht geht ...



und nicht nur oder sondern vor allem so weiter ...

viele wollen Bundespräsident sein ... oder Bundesratspräsident ...



oder wenigstens Minister ...

wissen nichts ... handeln aber dennoch einfach so ins Blaue hinein ...



nicht zuletzt ganz einfach deshalb ...

weil das Bundesverfassungsgericht sich weigert ...



entsprechende Bedienungsanleitung zusammenzustellen ...

und wenigstens die Begriffe zu klären ... von denen da dauernd die Rede ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissioinarrische Europa ...



Deutsche und ...

ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... Quatsch und Sauce ... Quote und Helote ...









