Montag, 09 Oktober 2017 | 41.282

Aus dem Verfassungsgerichtlichen Leben ...

die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts ...

verlassen mitunter die heiligen Hallen ihres denkmal-geschützen Arbeitsamtes ...



wenn sie wie jetzt gerade wieder sich zum Beispiel dorthin begeben ...

wo jeweils die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit stattfinden ...



wie dieses Jahr in Mainz ...

weil Malu Dreyer jetzt gerade noch Bundesratspräsidentin ist ...



dann sind die gewalten-geteilten Offiziellen mal alle zusammen unter sich ...

und feiern schön ...



unter dem Motto 'Zusammen sind wir Deutschland' ...

und unter Absingen traditioneller Lieder wie der Nationalhymne ...



das macht stark ... aber nach dem Abschluß der Feierlichkeiten ...

hören die Gemeinsamkeiten dann auch schon wieder auf ...



da beharkt und behackt man sich dann gleich wieder nach allen Regeln der Kunst ...

und achtet streng darauf ... wie man sich gegen einander abgrenzen kann ...



der Gedanke ... 'Zusammen tragen wir laut Verfassung die Verantwortung dafür ...

daß in diesem unserem Lande eine halbwegs funktionierende verfassungsmäßige Ordnung ...



hergestellt und aufrechterhalten ...

gepflegt und weiter entwickelt wird ...



hat noch nie Eingang in auch nur eine einzige ...

der üblicherweise gehaltenen Ansprachen gefunden ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ...

die EU-Ratspräsidentschaft von Estland ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ratio und Logos ...



Demokratie und Responsibilität ...

Herrschaft des Volkes und Verantwortung des Individuums ...









