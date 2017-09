Mittwoch, 06 September 2017 | 36.249

Die Rechtswissenschaft und ... das Bundesverfassungsgericht

gerade brüsten sich die Regierungen wirder damit ...

daß sie die Budgets für Forschung und Entwicklung erhöhen würden ...



das Paradoxon daran ist ...

daß immer nur diejenigen Mittel erhöht werden ...



die das Leben der Menschheit schwieriger macht ...

die Unsicherheit vergrößert ...



den Terror maßloser ...

den Krieg en detail wie en gros wahrscheinlicher ...



und immer weniger investiert wird ...

Regierung und Politische Führung sinnvoller und professioneller ...



um nicht zu sagen eben menschlicher ... humaner ... zu machen ...

im Interesse von ...



Ordnung und Sicherheit ... Frieden und Freiheit ...

Demokratie und Ratio ... Zivilisation und Kultur ...



Politik auf einem halbwegs anspruchsvollen Niveau ...

und über einem Minimum an Würde ...



statt völlig hirnverbannt ...

und unter aller Sau ...



Justitia ist offensichtlich nicht nur das Symbol für die Gerechtigkeit ...

sondern auch für den Mangel an Gleich-be-rechti-gung ...



unter anderen der Frauen ... sic ...

insbesondere aber eben der Dritten Gewalt !!! ...



Forschung und Entwicklung für das Recht im Rahmen der Gewaltenteilung ...

hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts aber nicht im Programm ...



nicht mal auf dem Radar ...

nicht mal im Bewußtsein ...



aber wenn es irgend wie und irgend wo am 'Budget' ... liegen sollte ...

dann wäre das eben genau der Punkt ...



an dem der Bundesverfassungsgerichtspräsident mal zu der Frau Kanzlerin sagen müßte

'Hey Boss ... ich brauch mehr Geld' ...









