Sonntag, 03 September 2017 | 35.246

IFA 2017 ... The Global Innovations Show ...

in virtuelle Welten eintauchen ...

virtuelle Realitäten erleben ...



Europe's biggest sourcing market ...

for technical consumer goods ... and for digital products ...



IFA Global Markets ... Station Berlin ...

www.ifa-globalmarkets.de ...



IFA NEXT ... the edge of global innovation ...

innovation for a better life ...



das Problem ist ... daß Innovationen nie genutzt werden ...

um bessere Politik zu machen ... bzw um überhaupt Politik zu machen ...



weiß der Teufel wie die Leute in diese Spitzenpositionen kommen ...

und sich dann benehmen als seien sie geistig weggetreten ...



Rußland rüstet auf und macht kriegsähnliche Manoeuvres ...

und Nord-Korea testet einsatzbereit Wasserstoffbomben ...



und die Träumer im so genannten Westen glauben immer noch ...

sie könnten den Geist ...



den sie schon nicht in Flasche halten und bändigen konnten ...

beherrschen ...











