Sonntag, 08 Oktober 2017 | 40.281

Der Sermon des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten

da wird eine gerade so erwachsen gewordene liebevolle Lehrerin ...

zu einer Gefängnisstrafe ver-ur-teilt ...



weil sie einen ihrer gerade noch minderjährigen Schüler ...

der durchaus wußte was er tat ... verführt hat ...



daß eine absolut und objektiv kriminelle Bundeskanzlerin ...

in voller Absicht ein völlig hilfloses 'minderjähriges' Volk vergewaltigt ...



kümmert dagegen niemanden ...

schon gar nicht den Höchsten Richter im Lande ...



*



das Wort der Bundespfarrerstochter ...

die Predigt der Bundeskanzelrednerin ...



der Monolog der Bundesparteivorsitzenden ...

das Gebet der Bundesvorbeterin ...



das Kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... auf dem Niveau der Burger-Döner-Currywurst ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Kosmos und Universum ... Alles und Nichts ...









