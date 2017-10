Freitag, 06 Oktober 2017 | 40.279

Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Merkel

in den Chinesischen Restaurants oder sonst bei Chinesischen Freunden ...

wird bis zum zum Sonntag dem 8. Oktober ...



das traditionelle chinesische Mondfest feierlich begangen ...

und chinesische Kultur .erfahren und gelebt ...



die offizielle Mondfestfeier ...

des Deutsch Chinesischen Freundschafts Vereins ...



findet in diesem Jahr nach Rom und Leipzig in Celle statt ...

im historischen Restaurant Celler Ratskeller ...



ein Rendezvous der Kulturen ... Haute Culture ...

www.dcfev.org ...



*



Technik und Lifestyle ...

Lifestyle statt und an Stelle von Politik ...



überhaupt ...

geschweige denn von verfassungsgemäßer Politik ...



das Zentral Bänkerische Europa ...

Lifestyle statt Leitlinien ... Europäischer geschweige denn Globaler ...



der Geld-politische Lifestyle des Mario Draghi ...

Lifestyle statt Geldpolitische Kontrolle Controlling Steuerung Führung ...



Richtlinien der Zinssätze ...

Bereitstellung der Reserven statt Bankhandel mit Staatsanleihen ...



welche Rolle spielt die Bereitstellung von Reserven ...

im System der Europäischen Zentral Banken ...



im Verhältnis zur Bereitstellung der Reserven ...

im System der Globaltätigen Versicherungs Gesellschaften ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamisten ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gessundheit und Pflege ... Alzheimer und Demenz ...



geistes ... abwesend ... arm ... gestört ... krank ... umnachtet ... schlicht ... schwach ...

ratlos und geistlos ...









