Dienstag, 03 Oktober 2017 | 40.276

Die Politische Oper ... Voßkuhles teuflische Komödie

Dante setzte sich noch mit der Hölle und dem Fegefeuer auseinander ...

aber am Ende stand das Paradies ...



Voßkuhle setzt sich so ähnlich zwar auch mit der Politik und den Gesetzen auseinander ...

die sich die Politik so macht ...



aber am Ende steht eben nicht das Recht ...

sondern die Apokalypse ...



*



das Politische Musiktheater ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ...

ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... Quatsch und Quote ...









