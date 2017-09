Samstag, 30 September 2017 | 39.273

ART aktuell ...

- Eberhard Szejstecki in der Galerie Peter Eizenheimer ...

das Maß aller Dinge ist die Kunst ...

Kunst ist Formen ... ist Gestalten ...



Gestaltung ist dreidimensional ...

Eberhard Szejsteckis Kunst ist Poesie dreidimensional ...

auf der Suche nach der tieferen Bedeutung des Seins ...



15 Oktober 2017 bis zum Elften Elften ... in Schwalbach am Taunus ...

www.galerie-elzenheimer.de



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Im Westen Was Neues ... Britannien nach dem großen Brexit ... extremely remarkable ...



Im Westen Was Neues ... das Denkmal unseres unbekannten Politikers ...

von allen Schwachsinnigen geschrieben ...



Deutsche und ... ihre fernen östlichen südlichen westlichen Nachbarn ...

China Japan Korea ... Asien ... Australien ... Afrika ... (Latein)Amerika ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Kunst und Wissenschaft ...

Forschung und Lehre ... Technik und Funktionalität ...









