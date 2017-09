Freitag, 29 September 2017 | 39.272

Der Politische Lifestyle der Angela Andrea Merkuhle ...

man denkt immer ...

der gesellschaftliche Graben verlauf zwischen Arm und Reich ...



bei nähere Betrachtung zeigt sich aber ....

daß das auch weder nur ein gezieltes Ablenkungsmanoeuvre ist ...



man muß ja zunächst mal unterscheiden zwischen denjenigen ...

die behandelt bzw regiert etc werden ...



und denjenigen die handeln bzw regieren etc ... egal wie und wo ...

das heißt insbesondere natürlich in Politik und Administration ...



aber eben auch in den Medien ... in den Kirchen ...

Instituten und Institutionen ... Organenen Parteien Stiftungen etc ...



und da ist auf Grund der Politik seitens Merkel / Voßkuhle ...

die allgemeine geistig seelisch körperliche Verwahrlosung ...



bereits so weit fortgeschritten ... daß die ...

also alles was irgend wie unter den Begriff ÄAkteur' fällt ...



alle mehr oder weniger geites-krank sind ...

Betonung auf krank ...



und diejenigen ... die Tassen noch einigermaßen m Schrank haben ...

sind kriminell ... einfach / mittel / schwer ...



*



Lifestyle statt Politik ... überhaupt ...

geschweige denn verfassungsgemäßer Politik ...



das Zentral Bänkerische Europa ...

Lifestyle statt Leitlinien ... Europäischer geschweige denn Globaler ...



der Geldpolitische Lifestyle des Mario Draghi ...

Lifestyle statt Geld-Politik ... Steuerung ... Kontrolle ... Controlling ...



Richtlinien der Zinssätze ...

Bereitstellung von Reserven ...



Deutsche und ...

der Islam die Islamisten das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

geistesabwesend ... geistesarm ... geistesgestört ... geisteskrank ... geistig umnachtrt









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen