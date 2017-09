Montag, 04 September 2017 | 36.247

Das Recht ... am Arsch der Welt ...

das Problem ist ... das Recht geht nicht nur den Politikern ...

sondern vor allem auch den Richtern am Arsch ab ...



und wenn der Schwanz steht ... ist nicht nur der Verstand im Arsch ...

sondern vor allem auch das Recht ...



und herrschen tut hier auch nicht die Erste Gewalt ...

also das Parlament ... geschweige denn das Volk ...



sondern Angela Merkel ...

und die Willkür ... und der Zufall ...



es geht nur um den Fetisch Gesetz Gesetz Gesetz ...

die Verfassungsmäßige Ordnung und das Recht stören da nur ...



das Bundeskabinett unter dem Vorsitz der Bundeskanzlerin ...

tagt jede Woche ...



die Verfassungsgerichtspräsidenten der Bundesländer ...

unter dem Vorsitz des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ... nie ...



die Bundesländer haben Landesvertretungen in Berlin ...

das Bundesverfassungsgericht hat keinen Vertreter in berlin ...









