Sonntag, 03 September 2017 | 35.246

Das Bundesverfassungsgericht und ... das Recht ...

das Bundesverfassungsgericht ... unser Höchstes Gericht ...

und das Recht ... unser Höchstes Kulturgut ...



welchen Stellenwert das Recht in diesem unserem Lande hat ...

kann man unter anderem daran sehen ...



der Bundesnachrichtendienst muß umziehen ...

von München nach Berlin ...



das Bundesverfassungsgericht bleibt in Karlsruhe ...

wenn nicht gar im von Rom gestuerten München ...



ursprünglich sollte der Standort Karlsruhe dem bessern Überblick dienen ...

de facto haben die Betonköpfe in Karlsruhe ...



alles was es nur gibt vor den ohnehin geschlossenen Augen ...

an Brettern Dunkelbrillen Scheuklappen ...



und tragen statt dessen eine virtuelle Brille ...

bzw wenn schon Brille ... dann rosa ...



und haben auch das Ohr nicht etwa auf den Schienen ...

sondern folgen irgend welchen Enflüsterungen ...



ursprünglich sollte der Standort Karlsruhe der größeren Unabhängigkeit dienen ...

de facto ist das Bundesverfassungsgericht genau so gleichgeschaltet ...



wie der Statthalter in Wladiwostok mit Moskau ...

das heißt ...



Gleichschaltung ist keine Frage der Entfernung ...

und zu Zeiten der IFA schon gar nicht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen