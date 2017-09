Samstag, 02 September 2017 | 35.245

57. Internationale-Funk-Ausstellung IFA 2017

die heißt zwar 'Funk'Ausstellung ...

da es heutzutage aber fast nichts mehr gibt ...



was man nicht auch über Funk bedienen kann ...

hat das heute eine ganz andere Bedeutung



als in den Jahren des Anfangs ...

dieser inzwischen 57jährigen Geschichte ...



es geht heute nicht mehr nur um die Consumer Electronics ...

sondern seit 10 Jahren zunehmend um die Home Appliances ...



es geht nicht mehr nur um Technik und Funktionen ...

sondern auch um Business und Lifestyle ,..



Design und Material ...

Handling und Vernetzbarkeit ...



während die Blinden und Dummen dauernd nach einer besseren Welt suchen ...

tauchen die Sehenden und Wissenden ein in neue Welten ... in virtuelle Welten ...



bis Mittwoch 06 September 2017 ...

www.ifa-berlin.de ...









