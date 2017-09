Samstag, 02 September 2017 | 35.245

Die Nacht der Freiheit ...

lang wird die Nacht jedenfalls nicht ... denn um 23 Uhr ist schon Schluß ...

also anders als zum Beispiel bei der Langen Nacht der Museen etc ...



Nacht der Freiheit ...

Ein Fest der Religionen und Weltanschauungen ...



in der Brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam ...

auf dem Bassinplatz ...



Potsdam stehe für Toleranz und friedliches Zusammenleben ...

von Menschen unterschiedlichen Glaubens bzw Anschauens dieser Welt ...



und das sei die Große Freiheit ...

und das sei eben ganz toll wenn nicht das non-plus-ultra ...



und das ... liebe und sehr verehrte Potsdamen und Herren ...

ist eben nicht die große Freiheit sondern ein ebenso großer wie grober Irrtum ...



das letztlich Entscheidende ist nicht Freiheit sondern Führung ...

Freiheit also solche ohne Verantwortung und Führung ist Terror und Tod ...



und zwar erst recht und je mehr Sie dafür sorgen wollen ...

daß diese Art von Freiheit auch in anderen Ländern Wirklichkeit wird ...



da können Sie gemeinsam dafür einstehen ...

so viel Sie wollen ...



so lange Sie unter sich bleiben ... können Sie feiern so lange Sie wollen ...

aber mehr wollen Sie ja an sich auch gar nicht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen