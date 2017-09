Samstag, 02 September 2017 | 35.245

Merkel / Voßkuhle ...

- Organisierte Kriminalität statt Gewaltenteilung ...

im Alten Rom hat das mit der Gewaltenteilung noch funktioniert ...

nach dem Prinzip 'divide et impera' ...



aber da gab's eben noch den Imperator ...

der geherrscht hat ...



in dieser pro-forma-Demokratie ...

wie sie in unseren Tagen ...



von den Scharlatanen der Politik und des Rechts ...

gemeinsam und einverständlich praktiziert wird ...



herrscht vorgeblich das Volk ...

und das heißt nichts anderes als daß die Gewalten ...



ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

ebenso ungeniert wie willkürlich ...



sich verhalten wie wenn die Katze nicht zu Hause ist ...

das heißt ... da tanzen die Mäuse auf dem Tisch ...









