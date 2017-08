Montag, 28 August 2017 | 35.240

Gewaltenteilung und Entfaltigkeit ...

nach unserer Verfassung hat jeder Mensch das Recht ...

auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit ...



das gilt natürlich nur ... solange er nicht auf jemanden trifft ...

der ... wie sagt das Volk ... 'das nicht weiß' ... und den das also nicht kümmert ...



wenn er zum Beispiel des Präsidenten des Bundescerfassungsgerichts trifft ...

dann sagt der ...



haha ... natürlich haben Sie das Recht ...

kraft Entfaltung Ihrer Persönlichkeit eine Vrefassungsbeschwerde einzureichen ...



aber ich habe eben auch das Recht ...

kraft Entfaltung meiner Persönlichkeit die gar nicht erst zur Kenntnis zu nehmen ...



das Ganze nnennt sich dann Rechtsstaat ...

das steht zwar so nicht in der Verfassung ...



und auch bei Nutella geht das natürlich so nicht ...

aber auf eine Banane kann man draufkleben was man will ...









