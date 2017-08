Sonntag, 27 August 2017 | 34.239

Das Blindheits-Recht des Bundesverfassungs-Gerichts ...

gegen jeden der es unternimmt ...

die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen ...



haben alle deutschen Richter das Recht blind zu sein ...

nichts zu sehen ... nichts zu hören ... nichts zu sagen ...



insbesondere diejenigen des Bundesverfassungsgerichts ...

und ganz speiell der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



selbst wenn ... das Volk sich noch so sehr beschwert und klagt ...

denn dazu hat das Volk keinerlei Legitimation ...



nicht mal in einer Krise ...

bzw ganz besonders nicht in einer Krise oder sonst schweren Zeiten ...



also wenn es von der gewaltengeteilten politischen Führung vergewaltigt wird ...

und dringendst wenigstens Rechts-Schutz und Gewaltfreie Sicherheit braucht ...



das heißt ... wenn das Volk entschwindet oder überhaupt ganz verschwindet ...

unter anderem wegen des demographischen Schwunds ...



dann versuchen ausgerechnet die höchsten Vertreter des Rechts ...

für die Vergewaltiger ...



also insbesondere die Politik die Medien die Kirchen ... bis hin zum Islam ...

einfach eine neue Legitimation zu finden !!!



es ist schon wirklich toll ... wie diese Scharlatane ...

eine optimale und völlig eindeutige Verfassung verbiegen und beugen können ...



aber möglicherweise haben sie eben gerade dazu das Recht studiert ...

insofern besteht zwischen Richtern und so genannten Rechts-Anwälten kein Unterschied ...









