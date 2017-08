Sonntag, 27 August 2017 | 34.239

IBSA ... Blindenfußball Europameisterschaft ...

Rußland Spanien England Frankreich Türkei Deutschland ...

lautet die Reihenfolge nach dem letzten Spiel ...



was wiederum beweist ... daß es unter den Blinden auch Könige gibt ...

diese Könige aber nicht unbedingt einäugig sind ...



und Deutschland ist nach dem Spiel gegen die Türkei draußen ...

zumindest was die Weltmeisterschaft 2018 angeht ...



was insofern nicht schlimm ist ...

weil sich Deutschland ja ohnehin aus der Türkei zurückzieht ...



und zum Beispiel die Bundeswehr nach Jordanien verlegt ...

was insofern aber wiederum schlimm ist ...



weil wir da vom Regen in die Traufe kommen ...

denn in Jordanien droht nicht nur Erdogan sondern auch die Scharia ...



darüber kann und darf man sich aber nicht beschweren oder gar klagen ...

weil selbst Widerspruch und Widerstand völlig sinnlos und zwecklos sind ...



im Gegenteil ... wir müssen froh sein ... sagte dieser Tage jemand ...

daß wir Leute wie Herrn Erdogan oder Herrn Trump haben ...



und entsprechend müssen wir auch froh sein ...

bzw wie sagt man im deutschen Bundesstaat Bayern ... frohlocken ...



daß wir Angela Merkel und Andreas Voßkuhle haben ...

also unseren Höchsten Richter und Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



denn sonst gäbe es ja nichts ...

worüber man sich wenigstens noch ein bißchen aufregen könnte ...



und das wäre ja Langeweile pur ... tödlich ...

Gott bewahre ... - weil Sonntag ist ...









