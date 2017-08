Donnerstag, 24 August 2017 | 34.236

IBSA ... Blindenfußball Europameisterschaft ...

es ist doch so ... wenn man die Augen schließt ...

sieht man nichts mehr bzw man ist praktisch blind ...



wer die Augen verschließt oder verdeckt ... zudeckt oder zuhält ...

es muß ja nicht unbedingt eine richtige Dunkelbrille sein ...



ist praktisch blind ... abgesehen davon ... daß es Leute gibt ...

die sehenden Auges völlig ungerührt an den größten Katastrophen vorbeigehen



die Anzahl der Spitzenpolitiker ... auf die das zutrifft ...

ist aber weitaus höher als die Zahl der Spitzensportler die um Meisterschaften kämpfen ...



so gesehen ist also Blindheit an sich der Normalzustand ...

und es gibt einfach nur unterschiedliche Arten von Blindheit ...



das ist dann so wie bei der Sexualität ...

ungefähr ...









