Donnerstag, 24 August 2017 | 34.236

Charlie Hebdo ... Satire Europameisterschaft ...

jetzt regen sich wieder alle auf darüber ...

also ich meine die üblichen Verdächtigen ...



daß die französische Satirezeitung mit ihrer neuesten Titelseite ...

nichts weiter erreiche ... als Hass und Islamophobie noch anzuheizen ...



bzw ... den Islam als Religion des Todes zu bezeichnen ...

sei extrem gefährlich ...



das mag ja sogar so sein ...

aber genau da liegt doch der Hase im Pfeffer ...



noch viel viel viel gefährlicher ist doch gerade ...

nichts gegen eben diese Gefährlichkeit des Islam zu tun ...



das fängt doch schon damit an ...

den Islam überhaupt als Religion zu bezeichnen ...



der Islam ist genau so wenig eine Religion im Sinne eines halbwegs brauchbaren Glaubens ...

wie die Diktatur Angela Merkels halbwegs brauchbare Politik im Sinne der Verfassung ...



geschweige denn die Urteile des Bundesverfassungsgerichts ...

halbwegs brauchbar an die Verfassung und an das Recht gebundene Rechtsprechung ...



eine rechtlich-relevante und gerichts-notorische Erörterung über die Religionen ...

ihre Rolle und ihr Verhältnis zum Recht ... sind das dringendste Thema unserer Zeit ...









