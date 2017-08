Mittwoch, 23 August 2017 | 34.235

Contemporary Tango Festival im Berliner Hauptbahnhof

Tanze mit der Welt ...

fast könnte man sagen ... das Gegenstück zum Blindenfußball ...



Life Music and Midnight Specials ...

Tango Absinthe ... Tango Show ... Tango Café ... Tango Unterricht ...



Contemporary ... aber auch wirkliche Tradition ...

Tradition als Aggreission ... als Transgression ...



'New horizons for a young generation' ...

mit Eugenia Popova aus Moskau und Nontango / Neotange / Tango Nuevo ...



und ... da kriegen wir doch noch die Kurve bzw Parallele zum Blindenfußball ...

Tangounterricht für Gehörlose ...



bis 27 August 2017 ...

www.deutschebahn.com/bahnhof ...









