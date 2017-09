Donnerstag, 28 September 2017 | 39.271

Silvia von Schweden und Andreas von Voßkuhle bzw von Karlsruhe ...

das Deutsche Institut für Auslandsbeziehungen ...

verleiht den Theodor Wanner Preis an Personen und oder auch Organisationen ...



die mit ihrem Engagement Herausragendes geleistet haben und leisten ...

für Frieden und Volkerverständigung ...



für die Kulturen und den Dialog der Kulturen in der Welt ...

praktisch also das was in unserer Verfassung heißt ...



'das Deutsche Volk bekennt sich ...

zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten ...



als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft ...

und des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt'



in diesem Jahr erhält den Preis ...

bzw vor allem das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro...



Ihre Majestät ... die Königin Silvia von Schweden ...

bzw die entsprechend begünstigte Organisation ...



der Bundesverfassungsgerichtspräsident kriegt keinen Preis ...

aber der tut ja auch nichts ... es geht hier auch nicht um die Frage ...



warum Königinnen von staatlichen Organisationen Geld bekommen ...

um Defizite auszugleichen ,..



die von anderen staatlichen Organisatioen und Organen verursacht ...

und wie man gerade wieder gesehen hat hartnäckig ignoriert werden ...



es geht ausschließlich um die Frage ...

warum ein Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



also der Höchste Richter ... und man könnte so weit gehen und sagen ...

der ungekrönte König im Lande ...



nicht wenigstens in der Lage ist ...

sich in halbwegs preisverdächtiger Art und Weise ...



für das Recht und die Gerechtigkeit wenigstens im Lande zu engagieren ...

wenn schon nicht vielleicht doch auch wenigstens so'n bißchen auch darüber hinaus ...



also im Rahmen der Europäischen Union ...

in Europa überhaupt ...



bzw ... wozu haben wir eigentlich diese Verfassung ??? ...

die doch ganz klar sagt ... bedenke das Ende !!! ...



oder ... wie das Volk sagt ...

'alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei ...'



mit anderen Worten ... man kann ein Problem nur lösen ...

wenn man es von beiden Seiten bzw Enden her anpackt ...



und seien es Frieden und Freiheit in der Welt ...

die Herrschaft des Volkes und des Rechts ... egal wo ...



*



das Politische Konzert ... in Schweden ABBA ...

in Deutschland EBBE ...



der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden Palästinenser Arabisten Islamisten ...



Naher Osten und ex oriente lux ...

man könnte sagen horizontal ...



vertikal ist es dagegen so ...

wenn ein Licht aufgeht bzw der Schwanz aufsteht ...



rutscht der Verstand in den Arsch ...

heißts für die Spermien Marsch Marsch ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrosation und Inklusion ...



Asylisation ...

Assimilation ...









